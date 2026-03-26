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Torna la rassegna di incontri con autori e autrici Leggiamoci: libri, vita e storie.

Sabato prossimo, 28 marzo a partire dalle ore 17 in Biblioteca Cionini, Mario Avagliano presenterà il suo libro dal titolo “Voto alle donne! La storia di una battaglia, dalle suffragette alla costituente” (Einaudi, 2026); l’autore dialogherà con Metella Montanari.

Mario Avagliano, giornalista e storico, collabora alle pagine culturali del «Messaggero» e del «Mattino»; tra i suoi libri: Generazione ribelle. Diari e lettere dal 1943 al 1945 (Einaudi, 2006), Il partigiano Montezemolo (Baldini+Castoldi, 2012), 1948. Gli italiani nell’anno della svolta (con Marco Palmieri, Il Mulino 2018).

A ottant’anni da un momento di svolta, Mario Avagliano e Marco Palmieri ci accompagnano attraverso un lungo viaggio, che viene ripercorso per mezzo di diari, lettere, memorie e altri documenti, dall’Unità d’Italia senza madri fino alle madri costituenti del 1946.

Il primo voto delle donne italiane avvenne il 2 giugno 1946, dopo la guerra e il fascismo. Ma la battaglia per i diritti e l’emancipazione femminile in Italia ha alle spalle una storia lunga e avvincente, dalle appassionate patriote del Risorgimento alle battagliere femministe di fine Ottocento che rompono gli atavici vincoli della cultura patriarcale del tempo, dalla mobilitazione nella prima e nella seconda guerra mondiale alla Resistenza e al referendum tra monarchia e repubblica.

L’appuntamento è ad ingresso libero e gratuito, in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena e il Centro Documentazione Donna, con il contributo regionale ai sensi della L.R. 3/2016.