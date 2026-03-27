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“Un punto di riferimento per le battaglie in difesa delle persone con disabilità”, così l’assessora alle Politiche sociali Tamara Calzolari, ricorda Antonio Mazzarella, il fondatore e presidente di Adifa (Associazione disabili e familiari), esprimendo il cordoglio per la sua scomparsa, avvenuta il 25 marzo, a nome dell’amministrazione comunale di Carpi e della città.

In una lettera consegnata ai familiari, l’assessora sottolinea come il suo impegno abbia lasciato “un segno importante nella nostra città”. Il suo ricordo, aggiunge, “ci sosterrà nel nostro lavoro futuro. Ci mancherà per la sua instancabile volontà di migliorare le condizioni di vita di chi è più fragile”.