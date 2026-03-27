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Presentare le opportunità offerte dal Servizio Civile Universale e orientare nella scelta dei progetti attivi sul territorio modenese. Sono questi gli obiettivi del webinar informativo promosso dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna che si terrà online lunedì 30 marzo alle 15.

L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire contenuti, modalità di partecipazione e opportunità del Servizio Civile Universale, un’esperienza di impegno sociale e cittadinanza attiva con un’elevata valenza formativa che i giovani tra i 18 e i 28 anni possono vivere in enti non profit e istituzioni pubbliche.

Nel corso del webinar, organizzato in collaborazione con il Copresc – Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile, verrà presentata una panoramica dei progetti attivi nella provincia di Modena, insieme alle indicazioni operative per candidarsi e accedere alle selezioni.

La partecipazione ai webinar è gratuita, previa iscrizione online a questo indirizzo https://regioneer.it/SCivileMO26

La scadenza per candidarsi ai vari progetti è l’8 aprile.

Per informazioni:

Centro per l’impiego di Sassuolo – impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it