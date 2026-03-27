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Un grande classico dell’opera italiana rivive in una veste originale e sorprendente: domenica 29 marzo 2026, alle ore 17.30, il Teatro Bismantova ospita La Traviata ballabile, concerto a fiato con l’ensemble L’Usignolo.

Prosegue così il progetto di trascrizione in stile “ballabile” della trilogia popolare di Giuseppe Verdi, dopo Il Trovatore, portando sul palco una rilettura raffinata e coinvolgente di La Traviata. Protagonista è L’Usignolo, settimino fondato da Francesco Gualerzi e Mirco Ghirardini, formazione che si colloca a metà strada tra il concerto a fiato originario (12-13 elementi) e una più agile orchestrina da ballo.

La trascrizione e gli arrangiamenti, firmati da Fabio Codeluppi – trombettista dell’ensemble e apprezzato arrangiatore – riescono a fondere con eleganza il linguaggio verdiano con la tradizione dei concerti a fiato, restituendo una nuova dimensione sonora all’opera.

Sul palco saliranno Mirco Ghirardini (quartino e letture), Andrea Medici (quartino), Fabio Codeluppi (tromba e arrangiamenti), Valentino Spaggiari (bombardino), Cristina Zambelli (genis), Dimer Maccaferri (corno), Gianluigi “Gialla” Paganelli (tuba). L’esecuzione musicale sarà arricchita da brevi interventi narrativi che accompagneranno il pubblico nella storia della protagonista Violetta, tratta dal romanzo La signora delle camelie di Alexandre Dumas, da cui deriva il celebre libretto di Francesco Maria Piave.

Biglietti: intero euro 14, ridotto euro 12, studenti del Conservatorio Peri-Merulo euro 8,50.

Un appuntamento che unisce musica, racconto e tradizione, capace di avvicinare il pubblico all’opera attraverso una forma inedita e accessibile.