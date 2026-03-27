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A Bologna la seconda tappa di EDUFinTOUR Impresa 2026, l’appuntamento di Poste Italiane, con il patrocinio di Unioncamere e in collaborazione con la Camera di Commercio di Bologna, dedicato a imprese e famiglie. Durante l’incontro, in programma martedì 31 marzo alle ore 16:00, presso la Sala di Consiglio di Palazzo della Mercanzia, Piazza della Mercanzia 4, verranno affrontati argomenti dedicati a microimprenditori, artigiani e liberi professionisti.

Il convegno dal titolo “Impresa e famiglia – dalle scelte di oggi alla continuità di domani” propone un percorso integrato che mette in relazione finanza imprenditoriale e personale, offrendo una panoramica sui fattori che influenzano la stabilità di oggi e la continuità futura. Dalla gestione degli assetti aziendali al budget familiare, fino al ruolo degli investimenti e alla pianificazione del passaggio generazionale, l’incontro approfondisce i passaggi chiave per prevenire criticità, sostenere la crescita e trasmettere valore alle nuove generazioni con un approccio divulgativo e pratico.

Per iscriversi all’evento è sufficiente cliccare al seguente link.

Poste Italiane mette a disposizione un’ampia offerta di contenuti dedicati all’educazione finanziaria sul sito posteitaliane.it, accessibili gratuitamente in diversi formati (podcast, videopillole, guide interattive e un ampio glossario, di oltre 500 vocaboli, che fornisce un utile supporto per agevolare la fruizione dei contenuti presenti nelle varie sezioni).

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.