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Nell’ambito delle continue operazioni volte alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità, proseguono senza sosta le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi e delle Stazioni dipendenti. Queste attività, condotte quotidianamente, mirano a garantire la sicurezza urbana e a prevenire la commissione di reati. Il 26 marzo 2026, durante un servizio di perlustrazione, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Carpi hanno arrestato un uomo di 35 anni, cittadino pakistano.

L’individuo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, disposta il 12 settembre 2025 dal Tribunale di Reggio Emilia. Tale misura era stata emessa in relazione a reati commessi nella stessa provincia, tra cui furti, ripetute violazioni di domicilio e l’uso fraudolento di carte di credito. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri in attesa del rito direttissimo, che si è svolto questa mattina presso il Tribunale di Modena. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto, imponendo nuovamente all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Questo intervento sottolinea il continuo impegno dell’Arma dei Carabinieri nell’assicurare il rispetto delle disposizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. Il loro operato si conferma essenziale per il costante presidio del territorio e per la tutela della sicurezza della comunità locale.