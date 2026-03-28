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Un investimento importante per il futuro delle nuove generazioni dell’Appennino reggiano: grazie alla partecipazione dell’Unione Montana ai bandi regionali L.R. 14/08, il territorio ha ottenuto complessivamente 231.600 euro per il biennio 2026-2027, destinati allo sviluppo di progettualità rivolte ai giovani tra i 14 e i 35 anni.

Si tratta di un risultato di rilievo a livello regionale: tra 40 Unioni e capoluoghi, l’Appennino reggiano si colloca infatti al secondo posto per risorse assegnate e al terzo per percentuale di finanziamento ottenuta rispetto alla richiesta (85%).

Le risorse finanzieranno tre linee di intervento, strettamente collegate al progetto “STAMI – La montagna dei saperi”, che prevede l’attivazione di 9 hub dedicati ai giovani sull’intero territorio dell’area interna, quindi i sette comuni dell’Unione più Canossa, Baiso e Viano. Gli investimenti riguarderanno l’acquisto di attrezzature, l’impiego di figure educative per animare gli spazi e il sostegno diretto a idee e progettualità promosse dai giovani stessi.

Tra le azioni più significative c’è GECO14, un bando attualmente aperto che mette a disposizione 35.000 euro per finanziare progetti, con contributi tra i 1.500 e i 2.500 euro, da realizzare nella prossima estate. Possono partecipare gruppi giovanili formali e informali, oppure realtà sostenute da associazioni, parrocchie, cooperative e società sportive.

“Si tratta di un’opportunità concreta per i nostri ragazzi – sottolinea il sindaco Emanuele Ferrari, che detiene anche la delega alle politiche giovanili – non solo in termini di risorse, ma soprattutto di spazi e occasioni per esprimere idee, creatività e capacità progettuali. Investire nei giovani significa investire nella vitalità culturale e sociale del nostro territorio”.

Il sindaco evidenzia inoltre il valore della rete territoriale: “Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso tra enti, servizi e realtà locali. La costruzione di hub e percorsi partecipati rappresenta un passo fondamentale per rendere l’Appennino sempre più attrattivo e capace di trattenere energie giovani”.

A supporto dei partecipanti, è attivo anche un servizio gratuito di accompagnamento alla scrittura dei progetti, realizzato in collaborazione con Ifoa, che ha previsto due momenti formativi, uno in presenza al Teatro Bismantova e uno online. Il termine per presentare le candidature è fissato al 15 aprile.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di ASC Appennino Reggiano, sui canali dei Comuni e sui social del progetto PMG Giovani.