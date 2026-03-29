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Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti a seguito della segnalazione di un allontanamento da parte di una giovane residente nel territorio di Formigine.

Immediatamente attivate le ricerche, coordinate dalla Centrale Operativa, i militari hanno avviato una rapida attività di localizzazione, anche mediante strumenti tecnici, che ha consentito di individuare un possibile itinerario percorso dalla ragazza. Le operazioni si sono quindi concentrate nel territorio di Prignano sulla Secchia, dove un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha rintracciato l’autovettura in uso alla giovane.

Poco distante, in una zona particolarmente impervia, i Carabinieri hanno individuato la ragazza in una situazione di grave pericolo. Grazie alla prontezza ed al coordinamento degli operanti, è stato instaurato un contatto che ha consentito di avvicinarla e metterla in sicurezza, evitando conseguenze ben più gravi. La giovane è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Nel tardo pomeriggio, all’indirizzo dei Carabinieri di Sassuolo e di Formigine, è giunto un mazzo di fiori accompagnato da una lettera di ringraziamento, segno tangibile della riconoscenza per l’intervento svolto.