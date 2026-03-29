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Al mattino nuvolosità variabile con ampie e temporanee schiarite. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci sparsi a carattere temporalesco in intensificazione nelle ore serali e notturne. Quota neve in graduale abbassamento nel corso della sera/notte fino a 700/800 metri dei rilievi centro-orientali.

Temperature minime comprese tra 3 e 6 gradi, di qualche grado superiori nei centri principali urbani; massime tra 13 gradi della costa e 18 gradi delle aree di pianura. Venti al mattino deboli di direzione variabile; dal pomeriggio tendenti a disporsi da nord-ovest e a intensificare sul settore centro-occidentale sino a divenire forti. Associate ai fenomeni temporaleschi saranno possibili raffiche di forte intensità. Mare poco mosso con moto ondoso in progressivo aumento fino a diventare mosso sotto costa e molto mosso al largo nelle ore serali e notturne.

(Arpae)