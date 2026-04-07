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Questa mattina intorno alle 7:00 si è verificato un incidente stradale lungo via XXV Aprile a Castelnovo Sotto. Il sinistro ha coinvolto un autocarro e un‘utilitaria che viaggiavano in direzioni opposte. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, un uomo di 54 anni residente a Castelnovo di Sotto, alla guida di un Volkswagen Caddy in direzione Campegine, ha perso il controllo del mezzo, presumibilmente a causa di un malore improvviso.

L‘autocarro ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Ford Fiesta condotta da una giovane di 23 anni residente a Gualtieri che procedeva verso Poviglio. L‘uomo è stato soccorso dal personale medico e trasportato in codice di massima gravità all’Ospedale di Reggio Emilia. Sebbene siano stati necessari ulteriori accertamenti per il malore e le conseguenze del trauma, le sue condizioni non sarebbero gravi. La conducente della Ford Fiesta, nonostante lo scontro frontale, non ha riportato conseguenze.

I Carabinieri della Stazione di Castelnovo di Sotto hanno effettuato i rilievi per ricostruire l‘esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e la strada è stata liberata dai detriti, consentendo la ripresa della circolazione al termine delle operazioni.