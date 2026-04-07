Al mattino sereno o poco nuvoloso sul settore occidentale, nuvoloso su quello centro-orientale. Nel pomeriggio ampie schiarite sulle zone di pianura, con addensamenti sui rilievi. Tendenza a un aumento della nuvolosità tra sera e notte.
Temperature minime senza variazioni significative, attorno a 10/11 gradi, con punte più elevate nei centri urbani e valori localmente più bassi nelle aree rurali. Massime in lieve calo, soprattutto sul settore orientale, con valori attorno a 22 gradi sulle pianure centro-occidentali e prossimi a 17 gradi lungo la costa. Venti deboli orientali sulle zone di pianura, con temporanei rinforzi sul mare e lungo la costa; deboli in prevalenza settentrionali sui rilievi. Mare poco mosso, con temporaneo aumento del moto ondoso fino a mosso nel pomeriggio.
(Arpae)