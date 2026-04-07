Appuntamento al Mabic giovedì 9 aprile, a partire dalle 20.45, con Annamaria Frustaci, Sostituto Procuratore della DDA di Catanzaro e autrice del libro “Un sole che mai tramonta”.
Il magistrato antimafia, componente del pool costituito da Nicola Gratteri a Catanzaro, sarà protagonista nella sala conferenze della Biblioteca di Maranello, per un incontro pubblico ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento di posti.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Maranello, fa parte della rassegna “Connessioni CNA: idee, imprese, futuro“, promossa da CNA Modena con personalità dell’economia, della politica e del giornalismo, pensata per offrire chiavi di lettura autorevoli sui grandi cambiamenti in atto.
Durante l’incontro, moderato dal giornalista Pierluigi Senatore, si parlerà anche del volume scritto dal magistrato Frustaci, che unisce storia, emozione ed impegno civile nel ricordare le vittime innocenti della mafia e nel trasmettere alle nuove generazioni il valore della legalità.