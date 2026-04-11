

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Si è svolta oggi, sabato 11 aprile, una giornata intensa e formativa presso il Parco Ducale di Sassuolo, che ha ospitato il “PROTEC 26.08 – Campo Informativo di Protezione Civile”, in memoria di Luciano Vecchi. L’evento ha visto la partecipazione degli studenti degli Istituti Formiggini e Volta, protagonisti di un’iniziativa volta a diffondere la cultura della prevenzione e del soccorso.

Promosso dal Comune di Sassuolo in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato locale e il CSV Terre Estensi ODV, il campo ha trasformato l’area verde in un vero e proprio polo operativo. I ragazzi non sono stati semplici spettatori, ma hanno vissuto un’esperienza immersiva, lavorando fianco a fianco con volontari esperti per apprendere le dinamiche di gestione delle emergenze.

Il programma della giornata è stato ricco di esercitazioni pratiche e dimostrative che hanno toccato i principali ambiti d’intervento:

Rischio idraulico e antincendio: tecniche di contenimento e gestione delle criticità boschive.

Soccorso e logistica: procedure di primo soccorso sanitario e il montaggio rapido delle tende ministeriali.

Tecnologia e ricerca: dimostrazioni sull’utilizzo dei droni per il monitoraggio dall’alto e il coinvolgente lavoro delle unità cinofile nella ricerca di persone disperse.