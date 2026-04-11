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Nessuna pancia piena, nessun calo di tensione. Alla vigilia della sfida di domani (ore 12:30) contro il Genoa, mister Fabio Grosso manda un messaggio chiaro: il Sassuolo vuole continuare a sorprendere.

Dalla sala stampa emerge un tecnico lucido, concentrato e consapevole delle insidie di una trasferta complicata, in uno degli stadi più caldi del campionato. “Sappiamo quello che di bello abbiamo fatto – ha spiegato – ma il pericolo è pensare di aver già dato. Noi vogliamo restare ambiziosi, prepararci sempre nel modo giusto e mettere in risalto le nostre qualità”.

NIENTE CALI DI TENSIONE

Il riferimento è a chi, nelle ultime settimane, ha ipotizzato un Sassuolo meno affamato rispetto ad avversari in lotta per obiettivi più urgenti. Grosso respinge l’idea: la squadra ha dimostrato, anche contro il Cagliari, di non voler mollare.

“Quando usiamo i modi giusti emergono più pregi che difetti – ha aggiunto – altrimenti diventiamo fragili. Dobbiamo continuare a essere presenti, con grande rispetto per l’avversario ma anche consapevoli che stiamo facendo qualcosa di importante”.

INFERMERIA E ROTAZIONI

Capitolo formazione: out Romagna, mentre restano da valutare alcuni acciacchi emersi nell’ultima seduta. Nessun allarme però.

“Abbiamo i numeri per fare la gara – ha rassicurato Grosso – e ho grande fiducia in tutti. Voglio utilizzare più giocatori possibile: è un’opportunità per crescere come gruppo”.

SFIDA AD ALTA INTENSITÀ

Il Genoa arriva con motivazioni forti e un’identità ben definita. Un avversario da non sottovalutare, soprattutto per ritmo e aggressività.

“Se non mettiamo intensità facciamo fatica a esprimere le nostre qualità – ha avvertito il tecnico – loro stanno facendo molto bene, hanno energia e interpreti di valore”.

L’ABBRACCIO CON DE ROSSI

Tra i temi più suggestivi della vigilia, anche il confronto tra due campioni del mondo 2006 oggi in panchina. Grosso ha speso parole di stima per Daniele De Rossi:

“Ci lega qualcosa di forte. Lo stimo tanto, sia come allenatore che come persona. Sarà bello abbracciarlo prima della partita, poi ognuno penserà al proprio orticello”.

MARASSI, FATTORE DECISIVO

Il Sassuolo dovrà fare i conti anche con l’ambiente di Marassi:

“È uno stadio che sa trascinare. Il pubblico si fa sentire e aiuta la squadra. Dovremo essere pronti anche a questo”.

FUTURO? SOLO PRESENTE

Infine, nessuna distrazione sul futuro personale:

“Ho un contratto e un dialogo continuo con la società. Ma ora pensiamo solo al presente, a tirare fuori il massimo da questo gruppo”.

OBIETTIVO: CONTINUITÀ

Il messaggio finale è chiaro: il Sassuolo non vuole fermarsi proprio adesso.

“Abbiamo fatto tanto – ha concluso Grosso – ma c’è un finale di stagione in cui affrontiamo squadre molto motivate. Dovremo esserlo ancora di più per continuare a crescere”.

Domani a Genova servirà tutto: qualità, carattere e fame. Perché questo Sassuolo, parola del suo allenatore, non ha alcuna intenzione di accontentarsi.