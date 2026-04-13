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Nella mattina di venerdì 10 aprile, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti presso il parcheggio sotterraneo di un noto supermercato situato in viale Regina Margherita, in seguito alla segnalazione di numerose auto vandalizzate.

Arrivati sul luogo, gli agenti hanno constatato che diverse vetture all’interno del parcheggio, la cui accessibilità notturna è normalmente vietata al pubblico, presentavano danni evidenti e segni di effrazione, con il contenuto degli abitacoli rovistato. Dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, è emerso che un individuo era riuscito a entrare nell’area parcheggio durante la notte attraverso una porta antipanico. Una volta all’interno, si era diretto verso le auto parcheggiate, forzandole e frugando al loro interno, prima di dileguarsi rapidamente. Grazie alle registrazioni video, gli agenti hanno identificato l’intruso: un uomo di 31 anni, di cittadinanza italiana ma originario del Nord Africa, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, per lo più legati a reati contro il patrimonio. L’uomo è anche destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Reggio Emilia.

Poche ore più tardi, nel corso delle ricerche mirate, alcuni agenti hanno incrociato il 31enne in via della Repubblica alla guida di un’auto che, dopo un rapido controllo, è risultata rubata di recente. Fermato immediatamente, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione. All’interno del veicolo è stato rinvenuto materiale usato comunemente per compiere effrazioni, insieme a un borsello contenente oltre 800 euro in contanti e varie tessere carburante, probabilmente frutto di un ulteriore furto. Alla luce delle prove raccolte, il soggetto è stato accompagnato presso i locali della Questura di Reggio Emilia. Al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato a piede libero per i reati ipotizzati: tentato furto pluriaggravato, ricettazione, porto abusivo di strumenti atti allo scasso e violazione della misura preventiva del foglio di via obbligatorio. Tutti gli oggetti rinvenuti nell’auto sono stati sequestrati, mentre il veicolo è stato prontamente restituito al legittimo proprietario.