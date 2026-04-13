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Si terrà domani, martedì 14 aprile alle ore 15:00, presso gli uffici dell’Assessorato in Strada San Cataldo 116, il primo incontro del tavolo di lavoro sul trasporto pubblico studentesco. All’incontro parteciperanno l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Giulio Guerzoni, i rappresentanti di aMo e SETA e una delegazione di cinque Rappresentanti d’Istituto delle Scuole Superiori di Modena.

L’iniziativa nasce dall’incontro dello scorso 11 marzo, in cui i Rappresentanti di Istituto delle scuole superiori modenesi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il Sindaco Mezzetti e la Giunta Comunale su temi legati alla quotidianità studentesca. In quell’occasione, il trasporto pubblico è emerso tra le questioni su cui i ragazzi hanno chiesto un dialogo strutturato.

L’Assessore Guerzoni ha dato seguito con prontezza a quanto emerso, convocando in poco più di un mese un tavolo che mette insieme tutti gli attori coinvolti: l’amministrazione comunale, le aziende che gestiscono il servizio e gli studenti che ne sono i principali fruitori. Un approccio che riconosce ai giovani un ruolo attivo nel miglioramento dei servizi della città.

I Rappresentanti di Istituto, che si sono organizzati in una Commissione Trasporti dedicata, porteranno al tavolo le osservazioni raccolte nelle scuole e le loro proposte. L’obiettivo condiviso è avviare un percorso di ascolto e collaborazione che possa tradursi in interventi concreti sul servizio.

Confcommercio Modena, tramite SILB-FIPE, accompagna questa iniziativa fin dalla fase organizzativa, nella convinzione che il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni rappresenti un investimento prezioso per la comunità. Il percorso avviato dall’incontro dell’11 marzo con la Giunta – che ha già prodotto tavoli di lavoro anche su altri temi – dimostra che quando le istanze dei giovani trovano ascolto, i risultati arrivano.

“Siamo utenti quotidiani del servizio e conosciamo bene i problemi: essere coinvolti come interlocutori è un segnale importante. Dopo il confronto con la Giunta, l’attivazione rapida di questo tavolo dimostra che il dialogo può portare a risultati concreti. Per noi è solo l’inizio di un percorso: vogliamo contribuire con proposte e costruire un confronto stabile, perché il trasporto incide direttamente sul nostro diritto allo studio e sulla vita di tutti i giorni” – commenta la delegazione di cinque Rappresentanti di Istituto delle Scuole Superiori di Modena che domani presenzierà al tavolo di lavoro sul trasporto pubblico studentesco.