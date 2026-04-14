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Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile, sarà chiuso il tratto Castel San Pietro e Imola, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola;

dalle 22:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 aprile, sarà chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.