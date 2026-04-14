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Dopo il successo degli incontri a Gualtieri, Guastalla e Boretto, il progetto HER prosegue il suo viaggio nel tessuto sociale della Bassa Reggiana arrivando a Reggiolo. Giovedì 16 aprile, alle ore 9:00, i locali del Centro Volare ospiteranno l’appuntamento dal titolo “Storie che si vedono”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo ambizioso e necessario di contrastare l’isolamento sociale, offrendo alle donne del territorio uno spazio sicuro e accogliente dove poter tessere nuove reti relazionali. Attraverso laboratori e momenti di dialogo, HER trasforma luoghi pubblici in hub di comunità, dove l’ascolto e la condivisione diventano strumenti di supporto reciproco.

Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato dal Comune di Guastalla, il progetto agisce in stretta sinergia con l’Associazione Nondasola e l’Azienda Servizi Bassa Reggiana (ASBR). L’anima di HER risiede nella capacità di valorizzare le realtà associative locali, creando un ponte tra le istituzioni e le esigenze quotidiane dell’universo femminile.

L’appuntamento di Reggiolo

L’incontro del 16 aprile, “Storie che si vedono”, punta sulla forza del racconto visivo e narrativo come mezzo per esprimere la propria identità e connettersi con le altre partecipanti. Non si tratta di un semplice evento, ma di un tassello fondamentale di un percorso che vede Reggiolo protagonista anche a fine mese: giovedì 30 aprile, infatti, il Centro Volare ospiterà un secondo momento laboratoriale, “Un filo che ci unisce”.

I prossimi appuntamenti di aprile

Il calendario itinerante proseguirà toccando diversi comuni della zona:

Mercoledì 22 aprile (ore 9:00): Gualtieri (Sala Civica) – Gruppo di lettura.

Giovedì 23 aprile (ore 8:30): Guastalla (Sede Auser) – Il filo delle storie.

Giovedì 30 aprile (ore 9:00): Reggiolo (Centro Volare) – Un filo che ci unisce.

Tutti gli incontri del progetto HER sono gratuiti e aperti a tutte le donne. In un’ottica di piena inclusione e sostegno alla conciliazione, le attività sono strutturate per permettere la partecipazione anche alle madri con bambini piccoli al seguito.

Per informazioni e contatti: Referente educativa Simona Razzini E-mail: s.razzini@asbr.it Telefono: 320 1108342