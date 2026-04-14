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Nei giorni scorsi, durante i consueti servizi di prossimità e monitoraggio delle aree verdi cittadine, una pattuglia in divisa, unitamente all’ausilio di una pattuglia in borghese, ha fermato un uomo di origine tunisina, finito poi nei guai.

L’intervento degli agenti ha portato alla denuncia a piede libero della persona, trovata in possesso di circa 10 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina (divise in 3 piccole confezioni), quantitativi ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

La perquisizione ha inoltre consentito di rinvenire 170 euro in contanti e due telefoni cellulari, immediatamente sequestrati perché considerati potenzialmente collegati all’attività illecita.

Un’operazione che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidio del territorio e nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, anche nelle zone più frequentate della città.