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Domenica 19 aprile presso la piscina comunale di Sassuolo, il Nuoto Club Sassuolo ricorderà Orestina a distanza di poco più di quattro anni dalla sua scomparsa con il 4° Memorial Orestina Zazzarini che sarà una festa del nuoto rivolta alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, categorie alle quali Orestina ha dedicato oltre 30 anni della sua carriera di educatrice e tecnico Federale.

Per ricordare la nostra Orestina quest’anno avremo anche un ospite d’eccezione, la super campionessa di nuoto Simona Quadarella, plurimedagliata Olimpica e Mondiale ed esempio di dedizione e serietà per tutto il mondo del nuoto.

Si danno appuntamento sul piano vasca della nostra piscina comunale quasi 400 piccoli atleti provenienti da tutta la regione e una gradita presenza dalla città di Livorno, impegnati in oltre 1200 partenze gara per ricordare Orestina nel modo in cui tantissimi l’hanno conosciuta: cronometro in mano e tanta voglia di insegnare valori importanti alle nuove generazioni.

Inizieremo con le fasi di riscaldamento dei ragazzi alle 08:00 per poi dare inizio alle gare alle 09:00 fino alle ore 19:00 con una pausa di un paio d’ore per il pranzo.

Saranno impegnate le categorie

Esordienti B

Femmine (anno di nascita 2016 e 2017)

Maschi (anno di nascita 2015 e 2016)

Esordienti A

Femmine (anno di nascita 2014 e 2015)

Maschi (anno di nascita 2013 e 2014)

Nelle Distanze:

50 FA – 50 DO – 50 RA – 50 SL – 100 FA – 100 DO – 100 RA – 100 SL – 200 SL- 100 MX – 200 MX

Per entrambe le categorie sono previste anche le prove a staffetta che chiuderanno il programma sia della mattinata che del pomeriggio

Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti di ogni gara e categoria e sesso mentre a fine manifestazione sarà aggiudicato il 4° Trofeo Orestina Zazzarini alla 1° squadra Classificata.

La manifestazione, patrocinata dal comune di Sassuolo, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Nuoto Club Sassuolo e Nuova Sportiva S.S.D. A.R.L. che gestisce la piscina comunale di Sassuolo.