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Sabato 18 aprile, ore 18.30, presso la Chiesa collegiata di Sant’Agostino, avrà luogo il tradizionale “Concerto di Primavera” organizzato dall’Associazione Corale Rossini APS, con il patrocinio e il contributo di AERCO e col patrocinio del Comune di Modena e della Regione Emilia-Romagna.

In programma musica sacra, incentrata sulla Messa dell’Incoronazione di W. A. Mozart, la cui esecuzione è affidata alla Corale Rossini di Modena (maestro del coro Luca Saltini), al Coro della Cappella Musicale dei Servi di Bologna (maestro del Coro Lorenzo Bizzarri), agli Studenti della Classe 5ª del Liceo Musicale “C. Sigonio” di Modena (preparatrice prof.ssa Francesca Nascetti), agli Strumentisti della Cappella Musicale dei Servi di Bologna, con la direzione dal maestro concertatore e direttore d’orchestra Luca Saltini e con la partecipazione del soprano Paola Cigna, del mezzosoprano Daniela Pini, del tenore Gianni Coletta e del baritono Sergio Foresti. Direttore di Scena Carlo Guidetti. Presenta Alessandro Galli. Ingresso libero.