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Al mattino sereno o poco nuvoloso su pianure e coste, con addensamenti via via più consistenti lungo la fascia appenninica centro-occidentale, ove saranno possibili isolati e brevi rovesci ad evoluzione diurna. Dal tardo pomeriggio/sera aumento della nuvolosità per il passaggio di nubi medio-alte.

Temperature in sensibile aumento, con minime attorno 11/12 gradi e massime con valori fino a 23/24 gradi, leggermente inferiori sulla costa. Venti deboli da direzione variabile. Mare poco mosso.

(Arpae)