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Domenica 19 aprile 2026, 1630, nella sala del 1° piano in Via Papotti n. 18, Limidi di Soliera, il Professor Oronzo Casto intratterrà il pubblico sul debito dell’Occidente verso la civiltà ateniese del 5º secolo a. Cr. La democrazia ateniese tra la vittoria di Maratona (490 A.C.) e la sconfitta di Egospòtami (404 A.C.)

Il successo conseguito nelle Guerre Persiane trasformò la città di Atene in un centro culturale, politico e artistico ineguagliabile. Politici illuminati, quali Milziade, Temistocle e, soprattutto, Pericle resero grande la città e favorirono la nascita del primo regime democratico della storia. La rivalità con Sparta causò ventisette anni di ostilità (Guerra del Peloponneso) e ferì mortalmente la democrazia ateniese. Nelle lettere e nelle arti, non esiste epoca che abbia visto fiorire, in una sola città, la contemporanea presenza di personaggi eccezionali, al punto che storiografia, eloquenza, arti figurative e teatro vi raggiunsero livelli di perfezione mai superati. Importante: lo Stato si premurava di rendere migliori i propri cittadini attraverso rappresentazioni teatrali, nelle quali i racconti mitologici erano il pretesto per trasmettere valori etici finalizzati alla conduzione di un’esistenza conforme alla morale naturale. Verso l’Atene di Pericle, l’intera civiltà occidentale ha contratto un debito sicuramente insolvibile.

L’argomento sarà illustrato dal professor Oronzo Casto, per la prima volta al Centro Polivalente di Limidi. Noto conferenziere, Casto ha insegnato latino e greco nel liceo classico per vent’anni e, per altri venti, è stato preside a Modena, prima nel Liceo Scientifico “Wiligelmo” e, successivamente, nel Liceo Classico “L. A. Muratori”. Da venticinque anni, tiene corsi sul mondo classico presso l’Università per la Terza Età di Modena, istituzione nella quale ha anche ricoperto, per dodici anni, la carica di Rettore. Autore di numerosi articoli culturali, ha tenuto vari cicli di conferenze su temi del mondo classico, anche su incarico del Comune di Modena. Per la pubblicazione dell’Opera Omnia di San Bonaventura, ha curato e tradotto dal latino vari testi per Città Nuova Editrice.

L’iniziativa si concluderà con un rinfresco per tutti i presenti. Sarà un’occasione per tornare ad incontrarsi e passare un piacevole pomeriggio assieme per migliorare conoscenze e ricevere spunti per riflessioni.

L’evento, come sempre aperto al pubblico (senza necessità di prenotazione) e ad ingresso gratuito, rientra nel programma dello Spazio Cultura del CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI in collaborazione con la Fondazione Campori di Soliera. Su richiesta di studenti e professori si rilascia certificato di partecipazione.

La prossima iniziativa è programmata per venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21. Lo storico Daniel Degli Esposti intratterrà sui recenti sconvolgimenti mondiali che stanno ridisegnando le alleanze e le influenze.