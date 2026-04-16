Ruote storiche ad Albinea (Foto di Andrea Benelli)

Domenica 19 aprile, in piazza Cavicchioni ad Albinea, ci sarà il raduno di auto d’epoca “Ruote storiche”.

Il ritrovo dei partecipanti sarà tra le ore 8.30 e le 9.30 per il ritiro dei pass e la colazione. Dalle ore 9 alle 10 le auto resteranno esposte in piazza. Tra le 10.30 e le 11.10 ci sarà un giro panoramico sulle colline albinetane fino alla latteria sociale del Cigarello a Carpineti. Dalle ore 11.15 alle 12 ci sarà la visita all’azienda con degustazione dei loro prodotti. Dalle ore 12 alle 12.30 le auto si recheranno a pranzo al Circolo La Piola di Levizzano di Baiso. Alle ore 15.30 ci si saluterà e finirà l’iniziativa.

La quota di iscrizione “tour + pranzo è di 40 euro (Soci Camer 30 euro). Per la colazione, giro panoramico e visita alla latteria il costo sarà di 15 euro. Il pagamento della quota di partecipazione avverrà direttamente domenica mattina.

Per prenotazioni scrivere a eventi@camerclub.it fino al 17 aprile. Per informazioni contattare Leonardo al numero 347.9413626 o Stefano al 347.9567449.

L’iniziativa è organizzata da C.A.M.E.R. Club Auto Moto d’Epoca Reggiano di Reggio in collaborazione con il Comune di Albinea.