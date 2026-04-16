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Domenica 19 aprile, in piazza Cavicchioni ad Albinea, ci sarà il raduno di auto d’epoca “Ruote storiche”.

Il ritrovo dei partecipanti sarà tra le ore 8.30 e le 9.30 per il ritiro dei pass e la colazione. Dalle ore 9 alle 10 le auto resteranno esposte in piazza. Tra le 10.30 e le 11.10 ci sarà un giro panoramico sulle colline albinetane fino alla latteria sociale del Cigarello a Carpineti. Dalle ore 11.15 alle 12 ci sarà la visita all’azienda con degustazione dei loro prodotti. Dalle ore 12 alle 12.30 le auto si recheranno a pranzo al Circolo La Piola di Levizzano di Baiso. Alle ore 15.30 ci si saluterà e finirà l’iniziativa.

La quota di iscrizione “tour + pranzo è di 40 euro (Soci Camer 30 euro). Per la colazione, giro panoramico e visita alla latteria il costo sarà di 15 euro. Il pagamento della quota di partecipazione avverrà direttamente domenica mattina.

Per prenotazioni scrivere a eventi@camerclub.it fino al 17 aprile. Per informazioni contattare Leonardo al numero 347.9413626 o Stefano al 347.9567449.

L’iniziativa è organizzata da C.A.M.E.R. Club Auto Moto d’Epoca Reggiano di Reggio in collaborazione con il Comune di Albinea.