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I sindacati Funzione Pubblica di Modena e Reggio Emilia avviano un ciclo di incontri di approfondimento per accompagnare i propri iscritti, o chi intende aderire alla Cgil, nel percorso selettivo dei due concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 6 posti di “Collaboratore Amministrativo – ambito giuridico/amministrativo”, e di 5 posti di “Collaboratore Amministrativo – ambito economico/finanziario”, indetti in forma congiunta dalle Aziende sanitarie e Ospedaliero Universitarie di Area Vasta Emilia Nord.

“Questi incontri, ormai parte integrante dei servizi offerti dalla Funzione Pubblica Cgil, rappresentano, un momento in cui la condivisione del sapere, diventa aggregazione tra lavoratori e cittadini” – spiega Giuseppe Fornaro funzionario della Fp Cgil settore sanità di Modena nel descrivere quella che si appresta ad essere la prima serie di incontri di questo 2026.

Dello stesso avviso Gaetano Merlino, responsabile sanità FP Cgil Reggio Emilia che afferma: “il diritto alla salute si garantisce anche con un’amministrazione solida e questi incontri sono parte del nostro impegno concreto al fianco di chi vuole entrare nella Pubblica Amministrazione”.

Gli argomenti oggetto di approfondimento sono modellati sulle prove previste dai bandi (prova scritta, pratica e orale, oltre alla possibile preselezione) e saranno curati da relatori esperti con sessioni specifiche sia per l’ambito giuridico-amministrativo che per quello economico. Per rispondere alle esigenze di conciliazione vita-lavoro dei candidati, la formazione sarà ibrida: in presenza e da remoto, con accesso illimitato alle registrazioni e ad un ampio archivio di materiale didattico.

Il calendario dettagliato delle lezioni sarà diffuso nei prossimi giorni. L’iniziativa è riservata agli iscritti e a chi intende aderire alla Fp Cgil.

Per informazioni scrivere per Modena a infofp@er.cgil.it Per Reggio Emilia scrivere a fpcgilsanita@ausl.re.it .