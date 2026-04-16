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Nella città di Bologna per il mese di marzo 2026 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,8% e un tasso tendenziale di +1,6%.

In marzo sono in aumento su base annua le divisioni di “Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari” (+5,0%), “Servizi finanziari e assicurativi” (+3,9%), “Servizi di ristoranti e servizi di alloggio” (+3,8%), “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+3,1%), “Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,6%), “Servizi di istruzione” (+2,0%), “Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione” (+1,9%),“Sanità”(+1,4%),“Trasporti”(+1,3%) e “Ricreazione, sport e cultura”(+1,3%); “Abbigliamento e calzature” ha registrato una variazione nulla (0,0%); sono in

diminuzione le divisioni “Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili” (-2,2%) e la divisione “Informazione e Comunicazione” (-3,5%).