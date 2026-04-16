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I Carabinieri della Stazione di Ozzano Emilia hanno eseguito un’ordinanza del Giudice che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne etiope, indagato per la tentata rapina aggravata commessa nel pomeriggio del 21 febbraio 2026 al supermercato Conad di Ozzano dell’Emilia.

All’epoca dei fatti, i Carabinieri erano intervenuti su richiesta dell’addetto alla sicurezza che aveva telefonato al 112 – NUE chiedendo ausilio. All’arrivo dei militari, il richiedente riferiva di essere stato aggredito da un giovane che si voleva allontanare senza pagare una bottiglia di whisky che aveva preso di nascosto, credendo di non essere stato visto. Raggiunto fuori dal supermercato dall’addetto alla sicurezza, il cliente reagiva bruscamente e nella concitazione dei fatti, la bottiglia di whisky si rompeva. A quel punto, il cliente, raccoglieva un pezzo di vetro affilato e lo puntava contro il petto dell’addetto alla sicurezza che temendo per la propria vita desisteva, lasciandolo andare.

Le indagini avviate dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno permesso di risalire al presunto autore che è stato identificato nel 22enne etiope. La richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, avanzata dal Pubblico Ministero è stata accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna che ha emesso la misura. Raggiunto nel carcere di un’altra Provincia, dove si trovava ristretto per altra causa, il 22enne etiope è stato messo a conoscenza dai Carabinieri della nuova misura cautelare e sottoposto all’ulteriore misura coercitiva a suo carico.