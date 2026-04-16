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Nella giornata di ieri, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha aperto le proprie porte alle classi di 5^ elementare dell’istituto “Giacomo Leopardi”, trasformandosi in un’aula speciale dove i bambini sono stati accolti dai militari con calore e professionalità.

Nel corso dell’incontro, i piccoli visitatori hanno avuto modo di conoscere più da vicino le attività che l’Arma dei Carabinieri svolge quotidianamente a favore della popolazione e della sicurezza del territorio, osservando con ammirazione le uniformi e scoprendo i compiti di chi vigila sulla tranquillità dei cittadini.

Grande interesse ed entusiasmo sono stati espressi in particolare nei confronti dei Carabinieri Forestali, che hanno saputo catturare l’immaginazione dei presenti illustrando i propri compiti istituzionali e soffermandosi con passione sull’importanza della tutela della natura, del rispetto per l’ambiente e per il territorio, nonché sull’impegno costante nella lotta contro l’inquinamento.

Tra i momenti di massimo stupore, quando i giovanissimi ospiti hanno potuto ammirare da vicino i mezzi in uso all’Arma, tra cui le potenti moto e le iconiche auto di servizio, immaginando per un istante di far parte di quella realtà operativa.

Questa bellissima occasione di incontro e di crescita ha permesso ai più giovani di avvicinarsi ai valori della legalità, del rispetto e della salvaguardia del bene comune attraverso un dialogo diretto e coinvolgente.

L’iniziativa sottolinea il valore fondamentale del legame tra l’Arma e le nuove generazioni, promuovendo la cultura della legalità sin dall’infanzia. Tali momenti di apertura istituzionale sono essenziali per costruire un futuro basato sulla fiducia reciproca e sulla tutela attiva del nostro patrimonio ambientale e sociale.