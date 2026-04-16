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Torna il Campionato Nazionale di Serie B e torna il grande tennis a Sassuolo perché lo Sporting Club Sassuolo sarà impegnato con doppia formazione, maschile e femminile.

Il team femminile è giovane e in forte crescita: inserite nel girone 2 del campionato nazionale di B2 a squadre, la formula è sempre di 3 singolari e 1 doppio e i match si disputano la domenica a partire dalle ore 10:00. Il Maestro Simone Cerfogli non molla la panchina e anche nel periodo invernale segue le ragazze durante le sessioni di allenamento al Club. Una squadra fatta di vivai come Alice Gubertini, vera leader della squadra, Demi Reggianini e Francesca Montorsi e un qualche innesto a rinforzare come Sofia Eva Gatti e Valeria Muratori, una “guerriera” che non molla, e due ragazze straniere: la tedesca Chantal Sauvant e la new entry norvegese Astrid Olsen.

La loro superficie è la terra rossa e si gioca da domenica 19 aprile in poi outdoor: si parte con la prima giornata in casa con Tennis Club Padova e poi subito domenica 27 aprile in trasferta all’ATA Battisti di Trento. Il 10 maggio al Circolo Tennis Cerea, le due seguenti in casa con Tennis Merano e fuori casa con Faenza, per chiudere il campionato domenica 7 giugno contro Plebiscito Padova.

La Serie B1 maschile inizia il weekend successivo e terminerà la prima fase il 7 giugno: lo Sporting Club Sassuolo è inserito nel girone 2 con incontri di solo andata e che porterà il team guidato da Giulio Mazzoli in trasferta al CT Eur di Roma, alla ST Bassano e al TC Pavia, mentre gli altri incontri casalinghi in bolltex sono previsti contro CT Ragusa, TC Rungg di Bolzano e SC Montecatini.

Il girone dello Sporting è sicuramente alla portata dei giocatori di casa e l’obiettivo sarebbe la salvezza nel medesimo campionato, mentre in caso contrario ci sarà il tabellone play off / play out da disputare a fine giugno. La formula è di 4 singolari e 2 doppi e in formazione per lo Sporting Club Sassuolo i vivai di casa Mattia Ricci e Gabriele Chiletti, reduci dalla Serie A1 di ottobre 2025, poi Marco Toschi, Alberto Nicolini, Giacomo Bruzzi, Alessandro Ferrari e Carlo Paci, più i veterani di casa Ivan Tagliavini e Filippo Bettini.

L’ingresso al circolo è gratuito e aperto a tutti i Soci e appassionati di tennis per assistere agli incontri la domenica mattina alle ore 10:00 e tifare lo Sporting Club Sassuolo.