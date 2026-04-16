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Si è chiusa oggi, 16 aprile 2026, la 63ª Bologna Children’s Book Fair (BCBF), nella cornice di un Caffé Illustratori affollato per l’incontro di Alessandro Barbero, che ha concluso questa edizione conducendo gli spettatori in un viaggio attraverso le sue letture di bambino.

La fiera, inaugurata il 13 aprile, si è svolta a BolognaFiere insieme a BolognaBookPlus (BBPlus) – in collaborazione con Associazione Italiana Editori – e a Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/Kids) – e con la presenza della Norvegia come Paese Ospite d’Onore.

1540 sono stati gli espositori presenti a Bologna, in arrivo da oltre 90 Paesi e regioni del mondo (tra i nuovi ingressi: Barbados, Camerun, Costa d’Avorio, Nepal, Rwanda, Senegal, Trinidad e Tobago, Uruguay, Uzbekistan, Zambia).

32.652 invece i visitatori professionali, che segnano una lieve flessione rispetto al 2025 (-2%) riconducibile anche al complesso contesto internazionale e alle difficoltà nei trasporti. Quattro giorni di manifestazione in cui Bologna ha confermato di essere la capitale mondiale dell’editoria per l’infanzia, il più importante palcoscenico per lo scambio di diritti e copyright nel settore bambini e ragazzi, e promotrice di contenuti che si sviluppano lungo tutta la filiera del libro e oltre, affermandosi in una dimensione sempre più crossmediale: dallo scouting di nuovi talenti alla ricerca di nuove voci nelle editorie emergenti, dal settore del gaming, all’audiovisivo, all’arte e al fumetto.

In particolare, il Comics Corner, l’area dedicata al fumetto, che di anno in anno raccoglie sempre maggiori adesioni da parte di case editrici – specializzate e non – da tutto il mondo, ha aumentato gli spazi espositivi del 60% dal 2025.

Si è espansa l’area di BolognaBookPlus, con un +15% di presenze di espositori rispetto al 2025. Due le novità di questa edizione: il Designer Studio e il Writers Lab, spazi dedicati rispettivamente alla professione di illustratore e di scrittore per l’editoria per l’infanzia e di varia.

Ancora, per il primo anno, all’interno di Bologna Licensing Trade Fair/Kids lo spazio dedicato al Toy, sviluppato anche grazie alla partnership strategica con Play, altra fiera del sistema BolognaFiere dedicata ai giochi da tavolo.

Tra i temi al centro di questa edizione: la ricerca attorno alle favole e fiabe, in collaborazione con UN Publications, categoria speciale 2026 dei BolognaRagazzi Awards. La collaborazione con le UN si è ampliata inoltre a UN Women concentrandosi sulla rappresentazione di genere nei libri per bambini e ragazzi, nel segno della promozione dei 17 goal di sviluppo sostenibile di cui BCBF si è fatta vera e propria promotrice nel mondo.

Ancora, grande attenzione al racconto e diffusione delle migliori pratiche mondiali di sostegno alla lettura tra bambini e ragazzi e alla riflessione sul ruolo delle politiche europee e internazionali, con un convegno internazionale organizzato da BCBF e AIE in collaborazione con il francese Syndicat National de l’Édition (SNE), la Federazione degli Editori Europei (FEP), l’International Publishers Association (IPA) e IBBY – International Board on Books for Young People. Accanto a questo, un focus sulle nuove modalità di lettura che stanno ridefinendo il rapporto dei più giovani con questa pratica, anche dei libri illustrati.

Successo che conferma l’importanza del lavoro che Bologna Children’s Book Fair porta avanti attraverso un’attività – tra tour e iniziative – che trascende l’appuntamento bolognese proseguendo durante tutto l’anno, anche grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

La 64ª edizione di Bologna Children’s Book Fair – con BolognaBookPlus e Bologna Licensing Trade Fair/Kids – è attesa a BolognaFiere dal 5 al 8 aprile 2027, Paese Ospite d’Onore la Polonia.