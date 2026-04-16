

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



A Marzabotto è partito il progetto “Io Donna Ri-Uso”. Grazie ai fondi ottenuti attraverso la partecipazione al Bando Atersir per la riduzione della produzione dei rifiuti, il Comune ha ottenuto una fornitura di Slip mestruali in diverse taglie da distribuire alle cittadine residenti che ne faranno richiesta. Nei prossimi mesi saranno disponibili anche alcune coppette mestruali che verranno distribuite sempre in modo gratuito alle donne che ne faranno richiesta in una prossima iniziativa.

L’obiettivo del progetto è quindi ridurre la quantità di rifiuti non riciclabili prodotti da ogni donna. Attraverso una gestione più attenta e consapevole del ciclo mestruale, infatti, evitando o comunque diminuendo l’uso di assorbenti usa e getta, si compie un gesto concreto verso la sostenibilità ambientale, il minor consumo di acqua e di risorse.

Durante l’iniziativa “La Salute in Piazza” in programma sabato 18 aprile dalle 9 alle 16 a Marzabotto verranno quindi distribuiti gli slip mestruali Good Mood Natural Cycle, certificati e dermatologicamente testati, disponibili in diverse taglie fino ad esaurimento scorte.