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Nella settimana che conduce alla Festa della Liberazione, ANPI Concordia, Progetto Due Ore e Comune di Concordia promuovono un importante momento di approfondimento e confronto dal titolo “Galassia nera e le origini della democrazia”, dedicato ai temi della memoria, dell’antifascismo e della difesa dei valori democratici.

L’iniziativa si terrà martedì 21 aprile alle ore 20.30 a Concordia presso la sala polivalente della scuola secondaria “Barbato Zanoni”, in via della Protezione Civile 5.

Ospiti della serata saranno Giovanni Baldini, rappresentante dell’ANPI nazionale e divulgatore, che guiderà una riflessione sulle nuove forme di estrema destra e sui rischi che queste possono rappresentare per la tenuta dei sistemi democratici, e Metella Montanari, direttrice dell’Istituto Storico di Modena, storica e ricercatrice impegnata sui temi della Resistenza, della memoria pubblica e della didattica della storia sul territorio modenese.

L’incontro intende offrire strumenti di lettura per comprendere le trasformazioni contemporanee dei movimenti neofascisti, mettendole in relazione con le radici storiche della democrazia e con i valori della Resistenza, in un momento particolarmente significativo per la comunità nazionale e internazionale.

Attraverso il dialogo e l’approfondimento, l’appuntamento si propone di stimolare una maggiore consapevolezza civica, soprattutto tra le giovani generazioni, sull’importanza della partecipazione e della difesa dei principi costituzionali.