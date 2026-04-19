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Il movimento scacchistico reggiano si prepara a vivere la 3ª edizione del Torneo “Scacchi ne’ Monti”, in programma per la mattinata di martedì 21 aprile 2026, presso il “Centro pastorale interparrocchiale don Bosco” di Castelnovo Monti.

La manifestazione organizzata dall’Istituto Cattaneo Dall’Aglio, nata da un semplice progetto intrascolastico, ha vissuto un’ascesa travolgente: dai 40 pionieri della prima edizione si è passati ai 64 dello scorso anno, fino a raggiungere il record attuale di 84 studenti.

L’edizione 2026 segna un traguardo fondamentale nella geografia della partecipazione scolastica. Il torneo vedrà infatti sfidarsi rappresentanze di ben 11 istituti provenienti da tutta la Provincia di Reggio Emilia, unendo idealmente tutto il territorio reggiano: da Guastalla sul Po, con l’Istituto Russell, fino ai comuni dell’alto Appennino come Villa Minozzo, passando per Correggio, Montecchio Emilia e il capoluogo. Tra le scuole iscritte figurano colossi come l’Ariosto-Spallanzani, il Pascal, lo Zanelli e i locali Cattaneo-Dall’Aglio, Mandela e gli Istituti Comprensivi di Bismantova e Villa Minozzo.

Ma il vero “punto di forza” di questa edizione è la sua dimensione inclusiva e nazionale. Grazie al forte legame che Castelnovo ne’ Monti ha saputo tessere con la comunità dei sordi – ospitando il Centro Tecnico Federale della FSSI – il torneo accoglierà la partecipazione straordinaria di 5 ragazzi sordi provenienti dall’Istituto “Magarotto” di Roma, unitamente al campione scacchistico paralimpico Alessandro Cellucci, che il giorno seguente sarà a Vetto per una lezione magistrale presso il locale Istituto Comprensivo con i ragazzi del prof. Monelli. Questa presenza trasforma la scacchiera in un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera comunicativa, consolidando l’Appennino reggiano come polo d’eccellenza per l’integrazione sportiva.

“Siamo entusiasti di questi risultati” – spiegano i docenti organizzatori – “che arrivano a poche settimane dallo storico en-plein dell’IIS Cattaneo-Dall’Aglio, capace di qualificare tutte e quattro le proprie squadre alle finali nazionali di Montesilvano”. Questo successo è frutto di una rete di supporto locale che coinvolge la Biblioteca comunale “R. Crovi”, sede di pomeriggi di allenamento bisettimanali, e un preziosissimo pool di sponsor che ha permesso di coprire le spese del trasporto in pullman e la partecipazione a zero spese per tutti gli istituti coinvolti.

Il torneo si svolgerà con il sistema svizzero a 7 round, utilizzando la piattaforma digitale Vesus per la gestione delle classifiche in tempo reale, e premierà oltre ai migliori Istituti, anche i migliori classificati assoluti, under 16 e femminili.

L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Reggio Emilia, del Comune di Castelnovo ne’ Monti, della FSSI e della Polisportiva Quadrifoglio, con la collaborazione tecnica del Circolo scacchistico Ippogrifo.

Programma della manifestazione (21 aprile 2026):

08:30 – 09:10: Accoglienza e registrazione.

09:10 – 12:50: Svolgimento dei 7 turni di gara.

12:50 – 13:15: Premiazioni e saluti finali.