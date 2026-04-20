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Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera casalgrandese. Giovedì 1° maggio a Salvaterra si svolgerà la Camminata del Ciliegio, storica corsa podistica non competitiva organizzata da Gruppo Sportivo Virtus e Acli Salvaterra con il patrocinio del Comune di Casalgrande.

La manifestazione, profondamente legata alla tradizione del territorio, richiama il periodo in cui la zona di Salvaterra era caratterizzata dalla presenza di numerosi ciliegi e rappresenta ancora oggi un momento di aggregazione molto sentito dalla comunità locale.

Il ritrovo è fissato dalle 8.30 all’Oratorio di Salvaterra, mentre la partenza è prevista alle 9.30. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi di circa 10 e 7 chilometri, sviluppati tra tratti asfaltati e strade bianche, con passaggi nelle campagne e nelle aree più caratteristiche della frazione.

Le iscrizioni saranno aperte fino a dieci minuti prima del via, con quota di partecipazione di 3 euro comprensiva di premio ricordo.

Durante la mattinata saranno garantiti ristori all’arrivo e a metà percorso, oltre alla presenza di volontari lungo il tracciato. Disponibili anche servizi, docce e spazi per cambiarsi. Il servizio di assistenza sarà curato da EMA Casalgrande.

Non mancherà inoltre la possibilità di fare colazione prima della partenza presso l’Oratorio.

La Camminata del Ciliegio, nata negli anni Ottanta grazie all’iniziativa di alcuni appassionati podisti locali, torna così a confermarsi come un appuntamento capace di unire sport, socialità e valorizzazione del territorio.

Per informazioni è possibile contattare il numero 348 2473240.