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Il Liceo Artistico Statale “Gaetano Chierici” consolida la sua vocazione internazionale concludendo con successo un importante progetto di scambio Erasmus+ con l’istituto “IES L’Albericia” di Santander, in Spagna. Protagoniste dell’iniziativa otto studentesse della classe 4D (indirizzo Ceramica e Gioiello), che nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 hanno vissuto un’esperienza di immersione culturale e formativa di alto profilo.

Il progetto si è articolato in due fasi chiave: l’accoglienza della delegazione spagnola a Reggio Emilia nel mese di febbraio e la successiva visita delle studentesse reggiane in Cantabria a metà marzo, accompagnate dalla Prof.ssa Elena Aterelli (Inglese) e dal Prof. Marco Martinelli (Italiano e Storia).

Durante la settimana in Italia, le studentesse spagnole sono state accolte dalla Dirigente Scolastica Elena Ferrari e hanno esplorato l’eccellenza dei laboratori del “Chierici”. Sotto la guida dei docenti Scarano (Design del Gioiello) e Bertini (Design della Ceramica), hanno approfondito il metodo progettuale italiano, dalla genesi dell’idea alla creazione del manufatto. Il percorso ha toccato i cardini dell’identità reggiana: dai Musei Civici a Reggio Children e lo Spazio Gerra, simboli della sperimentazione pedagogica e culturale della città.

Particolarmente significativo l’incontro in Sala Tricolore con il Presidente del Consiglio Comunale Matteo Iori, dove è stata affrontata una riflessione sui valori di democrazia e libertà, in coincidenza con il 90° anniversario dello scoppio della rivoluzione civile spagnola.

Il tema della libertà è stato esplorato in modo multidisciplinare: dall’analisi dei testi di Francesco Guccini alla mostra fotografica di Paolo Simonazzi. L’esperienza è confluita nella registrazione di una serie di Podcast presso lo Spazio Gerra, dove studentesse e docenti hanno discusso il concetto di libertà nel panorama contemporaneo.

A Santander, le studentesse del “Chierici” hanno vissuto la quotidianità del sistema scolastico spagnolo, arricchita da visite di immenso valore artistico: dal Museo di Altamira, culla dell’arte preistorica, al futuristico Centro Botín di Renzo Piano. Il legame tra i due gruppi è stato rafforzato anche attraverso attività di street art (graffiti) e sport (arrampicata), culminando nella produzione di un episodio podcast finale sull’identità comune europea.

Il successo dell’iniziativa è frutto del lavoro della Prof.ssa Panciroli, responsabile del gruppo Internazionalizzazione, impegnata nel costante ampliamento della rete di contatti europei del Liceo. Grazie a questo scambio, le studentesse hanno potuto abbattere le barriere linguistiche e culturali, scoprendo affinità storiche che contribuiscono a delineare la loro identità di giovani cittadine europee.