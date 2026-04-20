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Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso la misura di prevenzione del DACUR (Daspo Urbano) nei confronti di un cittadino nigeriano di 26 anni.

L’uomo, che annovera numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato lo scorso 9 aprile durante un servizio straordinario del territorio in zona Tempio.

Una pattuglia, nel transitare in viale Caduti in Guerra, lo aveva notato, intorno alle ore 14.00, mentre a bordo di una bicicletta si era avvicinato a un’altra persona con il verosimile intento di effettuare uno scambio di droga. Alla vista della Polizia, il 26enne si era dato a precipitosa fuga incurante della presenza di numerose persone, tra cui molti studenti che stavano uscendo da scuola al termine delle lezioni. Raggiunto e bloccato dagli agenti, era stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina.

Per la gravita dei fatti commessi, verificatisi tra l’altro nei pressi di plessi scolastici, frequentati da numerosi studenti anche in età adolescenziale e in considerazione della sua pericolosità sociale, il Questore ha pertanto disposto nei confronti del 26enne – all’esito di una accurata istruttoria della Divisione Anticrimine – il “divieto di accedere e stazionare” per 3 anni nelle immediate vicinanze nell’intera area verde dei Giardini Ducali e dell’Orto Botanico, compreso la zona di viale Caduti in Guerra fino a via San Giovanni del Cantone e viale Reiter. La violazione di tale misura è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 24.000.