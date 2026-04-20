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Una giornata per rinnovare l’impegno civile, onorare il sacrificio dei caduti e pedalare insieme nel segno della libertà. Il Comune di Reggiolo e il Comune di Gonzaga, insieme a diverse realtà associative locali, presentano il programma ufficiale per le celebrazioni del 25 Aprile 2026, in occasione dell’81° Anniversario della Liberazione.

L’invito delle amministrazioni e delle associazioni (ANPI, ProLoco, Arci, CRI e altre) è rivolto a tutta la cittadinanza: “partecipare per non dimenticare e per celebrare insieme i valori di libertà, pace e memoria”.

ASPETTANDO IL 25 APRILE A REGGIOLO

Le celebrazioni saranno anticipate venerdì 24 aprile alle ore 21:00 presso l’Auditorium “Fellini-Masina” con il “Concerto di Primavera”, che vedrà protagonisti il Corpo Filarmonico “G. Rinaldi” e la Banda Giovanile della Scuola di Musica, diretti da Marina Ielmini.

SABATO 25 APRILE 2026

La mattinata: il valore della memoria

Le celebrazioni istituzionali prenderanno il via sabato 25 aprile alle ore 9:00 con il raduno davanti al Teatro Comunale. La cittadinanza si sposterà presso la Chiesa S.M. Assunta per la Santa Messa in suffragio di tutti i caduti.

A seguire, un momento di profonda solennità: il corteo cittadino, accompagnato dalle note del Corpo Filarmonico “G. Rinaldi”, farà tappa al Camposanto e presso le Lapidi Commemorative per la deposizione delle corone d’alloro. La cerimonia si concluderà con il rientro in Piazza dei Martiri per l’onore ai Caduti, momento centrale della memoria storica della comunità.

Il pomeriggio: la “Biciclettata della Pace”

Dopo i momenti formali, il pomeriggio lascerà spazio alla condivisione e alla partecipazione attiva con la tradizionale “Biciclettata della Pace”.

Partenza: ore 14:30 da Piazza dei Martiri.

ore 14:30 da Piazza dei Martiri. L’Itinerario: un percorso che attraverserà le vie del territorio (Piazza dei Martiri, Via Malagoli, Via Vallicella, Via Panzi, Via Veniera, Cippo Paride Torelli, Via Veniera, Via Lanzoni, Via Calvino, Via Fermi, Strada Corsini, Strada Roncobonoldo) per approdare alla Cava Margonara .

un percorso che attraverserà le vie del territorio (Piazza dei Martiri, Via Malagoli, Via Vallicella, Via Panzi, Via Veniera, Cippo Paride Torelli, Via Veniera, Via Lanzoni, Via Calvino, Via Fermi, Strada Corsini, Strada Roncobonoldo) per approdare alla . L’evento al Parco: alle ore 16:00, presso il Parco Laghi Margonara, si terranno gli interventi ufficiali dei sindaci di Reggiolo e di Gonzaga.

L’atmosfera si farà festosa grazie alla merenda offerta dalla ProLoco Reggiolo e dal Circolo Arci Margonara, seguita dallo spettacolo “Dire, fare… VOTARE!” a cura del celebre Coro Mondine di Novi di Modena, un tributo musicale ai valori della democrazia e della partecipazione.

Un evento per tutti

I Comuni di Reggiolo e di Gonzaga hanno pensato a una celebrazione inclusiva: per chi fosse impossibilitato a sostenere il percorso in bicicletta, è stato predisposto un servizio di accompagnamento in pullman, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alle attività al Parco.

Info www.comune.reggiolo.re.it