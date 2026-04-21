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Si sono concluse con successo oggi, intorno alle ore 17:00, le operazioni di ricerca dell’uomo disperso da ieri. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Campo Botti della Cittadella Modena, a Sant’Anna, grazie a un imponente sforzo coordinato che ha coinvolto personale e risorse del Comando dei Vigili del Fuoco e diverse unità del sistema di Protezione Civile. Le operazioni di soccorso sono proseguite ininterrottamente per oltre 24 ore, senza alcuna pausa.

Al momento del ritrovamento della persona dispersa erano presenti gli agenti della Polizia di Stato, che, dopo aver ricevuto una segnalazione decisiva, hanno identificato l’uomo e lo hanno subito ricongiunto ai suoi familiari. In seguito alle verifiche necessarie per accertarne lo stato di salute, il disperso è stato affidato al personale sanitario per ulteriori accertamenti.