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Per consentire l’esecuzione della prova di carico sull’impalcato stradale del Ponte della Veggia, prevista nell’ambito dei lavori di ripristino e consolidamento dell’infrastruttura, sarà istituita una modifica temporanea alla circolazione stradale nella giornata di domenica 26 aprile 2026. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 8.00 alle ore 15.00, e comunque fino al termine delle operazioni tecniche.

Sarà istituito il divieto di transito in località Veggia, su Via Radici in Monte, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Magellano e il confine comunale con Sassuolo.

La prova di carico rientra nelle attività previste dal progetto di ripristino e consolidamento del Ponte della Veggia, finalizzato alla sicurezza e al miglioramento dell’infrastruttura che collega i territori di Casalgrande e Sassuolo.

Durante l’intervento sarà presente la segnaletica temporanea necessaria. Si invitano gli automobilisti a programmare per tempo gli spostamenti, utilizzare percorsi alternativi e prestare attenzione alle indicazioni sul posto.