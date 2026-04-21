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“Senza confini, senza barriere: lo sport supera ogni ostacolo”. Con questo spirito è stata ufficialmente presentata la quarta edizione della Castellarano Special Cup International, l’evento sportivo di calcio a 5 atleti speciali, che trasformerà il comune reggiano in una capitale dell’inclusione dal 15 al 17 maggio.

L’anteprima è andata in onda grazie a uno speciale evento targato Radio Gobetti, che per l’occasione ha vestito i panni di emittente internazionale. Protagonisti assoluti sono stati gli studenti del liceo linguistico: Brando, Sofia e Sabrina hanno intervistato in lingua originale i rappresentanti dei club esteri, traducendo poi in tempo reale per gli ascoltatori e il pubblico presente in sala.

Il collegamento ha unito idealmente l’Europa: da Liverpool è intervenuto John Doran (Bottle Books Inclusion), da Barcellona Joseph Battle (FC Arquera Mataró) e dal Principato di Monaco Marc Muratori, direttore generale dell’AS Monaco. A rappresentare il cuore pulsante dell’Italia sportiva sono stati Carlo e Romina Mascia, vertici della Polisportiva Olimpia Onlus di Cagliari.

Organizzata da Sportinsieme Castellarano, la kermesse vedrà la partecipazione di 16 formazioni: 11 provenienti da tutta Italia e 5 realtà internazionali (oltre alle già citate, saranno presenti il Nizza e la rappresentativa di San Marino).

Soddisfatti gli organizzatori Oreste Severi, Umberto Daddona e Luigi Ruggi, che hanno sottolineato il clima di festa ed entusiasmo che ha accompagnato la presentazione. Durante la tre giorni di gare, il legame con il mondo della scuola resterà saldo: Radio Gobetti sarà infatti l’emittente ufficiale della manifestazione, trasmettendo aggiornamenti, interviste e risultati in tempo reale nelle diverse lingue delle squadre partecipanti.

L’appuntamento è dunque a metà maggio, per dimostrare ancora una volta che sul campo da gioco non esistono diversità, ma solo atleti.