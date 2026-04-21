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Il prossimo 26 aprile alle ore 10:15, nella frazione di Minozzo, nel Comune di Villa Minozzo, si terrà una solenne cerimonia militare per la consegna della Medaglia d’Argento al Valore Militare, conferita al Gonfalone del Comune per i fatti storici legati alla borgata di Minozzo, durante la Seconda Guerra mondiale dove, nei giorni a cavallo fra i mesi di Luglio e Agosto 1944, ben 19 uomini furono uccisi in ogni modo, con la maggior efferatezza possibile: decimati, fucilati, bruciati vivi, colpiti nel sonno, impiccati. Tragico epilogo del rastrellamento operato da truppe germaniche guidate da esponenti del fascismo reggiano.

Si tratta della seconda Medaglia d’Argento al Valor Militare concessa al Comune di Villa-Minozzo, a ulteriore testimonianza del contributo offerto dal territorio alla guerra di Liberazione e alla difesa dei valori di libertà.

La cerimonia vedrà la presenza del Prefetto di Reggio Emilia, dott. Salvatore Angieri, quale massima autorità civile, del Comandante Militare Esercito “Emilia-Romagna”, Colonnello Nicola Perrone, del Sindaco di Villa-Minozzo, Comm. Elio Ivo Sassi, e di numerose rappresentanze delle istituzioni locali e provinciali.

L’evento sarà coordinato dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” e prevederà lo schieramento di una compagnia d’onore interforze, a sottolineare il carattere solenne e unitario delle celebrazioni.

Per il Comune di Villa-Minozzo, questo riconoscimento assume un valore particolarmente significativo: non solo onora il sacrificio di chi perse la vita, ma restituisce voce e memoria a un’intera comunità che, pur duramente colpita, ha saputo mantenere vivi i principi di libertà e solidarietà che sono oggi alla base della Repubblica.

La cerimonia si inserisce nel quadro delle iniziative volte a preservare e trasmettere la memoria storica, soprattutto alle giovani generazioni, affinché il ricordo di quanto accaduto continui a rappresentare un monito contro ogni forma di violenza e sopraffazione, rafforzando il legame tra istituzioni, Forze Armate e comunità, nel segno dei valori costituzionali.