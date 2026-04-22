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Nel fine settimana in cui si celebra la Festa della Liberazione, a Fiorano Modenese sono in programma diverse iniziative dedicate alla natura e alla cultura, organizzate dalle associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune.

Sabato 25 e domenica 26 aprile i campi di gioco di via della Chimica, 24 ospiteranno il 1° Campionato italiano a terne di lancio del ruzzolone, che vedrà squadre di tre atleti sfidarsi in una prova di precisione, forza e coordinazione, lanciando il disco di legno lungo percorsi accidentati. Sabato alle ore 8.30, cerimonia di apertura ufficiale, a seguire inizio delle fasi eliminatorie e delle gare di qualificazione. Domenica 26 aprile ripresa delle competizioni dalle ore 8 e finali; nel pomeriggio premiazione dei nuovi campioni italiani. Per tutta la durata della manifestazione saranno allestiti stand gastronomici, rendendo l’appuntamento un’occasione per chiunque voglia scoprire la bellezza delle tradizioni locali in un’atmosfera di festa. L’ingresso ai campi di gioco è aperto al pubblico. L’iniziativa è promossa dalla FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e organizzata dall’Asdr Pedalpino, con il patrocinio del Comune e della Regione, in collaborazione con il Comitato Fiorano in Festa.

Sabato 25 aprile, dopo la cerimonia istituzionale del mattino in piazza Ciro Menotti, per celebrare la Festa della Liberazione, dalle ore 15, ritrovo presso Cà Rossa alle Salse di Nirano, per un pomeriggio alla scoperta del mondo delle api, con una visita guidata alle arnie della Riserva insieme alle apicoltrici dell’Azienda Agricola Api Libere. Alla fine un cucchiaino di miele e materiale didattico per tutti.

Sabato 25 aprile il castello di Spezzano con il museo della Ceramica sono aperti dalle 15 alle 19; è possibile anche partecipare ad una visita guidata gratuita alle ore 17, per ammirare gli affreschi della Sala delle Vedute e della Galleria delle Battaglie, visitare il Museo e la sezione interattiva Manodopera. Non occorre prenotare, l’appuntamento è nella corte del Castello.

Domenica 26 aprile, al castello di Spezzano, dalle 16, proseguono le Strabilianti avventure a corte per bambini dai 4 ai 10, con “Allarme al Castello: le grandi prove delle guardie”, attività a squadre. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo: castellospezzano@gmail.com. Il costo è di 5 euro a bambino, con piccola merenda.

Domenica torna anche Ennesimo Film Festival a Fiorano Modenese, la rassegna dedicata al cortometraggio e che ha come base il Teatro Astoria. Otto giorni di programma (fino al 3 maggio) per un’undicesima edizione che conferma la vocazione del Festival: portare il cinema vicino alle persone, attraverso la valorizzazione dei nuovi talenti. Il Festival si apre, alle ore 16, con la proiezione di La vita da grandi, un film sul tema dell’autismo, realizzato da Greta Scarano, che sarà presente per un incontro con il pubblico a seguire.

Sempre domenica, nel pomeriggio, alle 17, presso Villa Cuoghi, il Tè delle 5 presenta il “Nel nome della famiglia” di Nicoletta di Noia. L’autrice verrà intervistata da Tina de Falco, con l’accompagnamento musicale di Giovanni Pietri. Letture di Aurelio Pittalis. Al termine il consueto rito del tè.