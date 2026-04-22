Sabato 25 aprile, Festa Nazionale per l’81° anniversario della Liberazione, la maggior parte dei negozi cittadini sarà aperta per tutta la giornata.
Un sabato festivo che, la mattina, vedrà le celebrazioni ufficiali della Liberazione con la Santa Messa alle 9,30, presso la Chiesa di San Giorgio a cui seguirà, dalle ore 10,15, il corteo commemorativo che attraverserà la città, per concludersi in Piazza Garibaldi con la cerimonia ufficiale. Al termine, l’esibizione della Banda cittadina La Beneficenza accompagnerà questo momento solenne, nel segno dell’unità e del ricordo.
Per tutta la giornata, poi, il centro di Sassuolo sarà “Aperto per festa”, con i negozi aperti fino a sera.