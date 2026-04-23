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Maranello celebra il 25 aprile, 81° anniversario della Liberazione, con una serie di iniziative. Le celebrazioni ufficiali prevedono, sabato 25 aprile, alle ore 9 il ritrovo dei partecipanti in Piazza libertà per il corteo, preceduto dal corpo bandistico, al monumento alla Resistenza in Piazza Amendola, con deposizione della corona, discorsi celebrativi delle autorità, Santa Messa. A seguire, partenza del corteo per gli altri monumenti commemorativi: Parco dei Nonni, Piazzetta Mandela, Cippo di San Venanzio, Cippo di Torre Maina, Targa ai caduti di Torre Maina, Gorzano presso sede degli Alpini.

Le iniziative collaterali prevedono venerdì 24 e sabato 25 aprile alle ore 20 all’Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del documentario “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i sette fratelli Cervi”, regia di Marco Mazzieri, nell’ambito della Rassegna Doc in Tour 2026, introdotto alle ore 19.30 dal regista Marco Mazzieri e dal produttore Alessandro Leo (biglietto d’ingresso 4,00 euro); sabato 25 alle ore 10 il Palio Mini Cross Ciclistico per ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni, presso il Parco Due, a cura della Società Ciclistica Maranello; domenica 26 aprile alle ore 15 lo “Sciame di biciclette”, biciclettata con partenza da Piazza Amendola e arrivo presso i treppi della ruzzola e sede degli Alpini a Gorzano, dove dalle 16 si svolgerà la La Festa del Tiepido con attività ludico-creative gratuite.

Le celebrazioni sono organizzate dal Comune di Maranello e dall’ANPI in collaborazione con le Associazioni Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, Combattenti e Reduci, invalidi di Guerra, Mutilati e Invalidi del Lavoro. In caso di maltempo la Messa verrà celebrata all’interno della Chiesa di San Biagio, il corteo e la deposizione delle corone e dei fiori non subiranno variazioni, il Palio Mini Cross sarà annullato, lo sciame di biciclette e la Festa del Tiepido saranno rinviate a venerdì 1 maggio.