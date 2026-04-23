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Mercoledì 29 aprile, dalle ore 9 alle 13, presso Casa Corsini (via Statale 83. Spezzano) si terrà “Job 4 Women – Le donne incontrano le imprese”, un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro dedicata alle donne. L’iniziativa è promossa da Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per il Lavoro, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

L’incontro è rivolto alle donne in cerca di occupazione e rappresenta un’opportunità concreta per entrare in contatto diretto con le imprese del distretto ceramico, sostenere colloqui conoscitivi e raccogliere informazioni utili sulle opportunità lavorative disponibili.

Durante la mattinata, le partecipanti potranno inoltre conoscere i servizi offerti dai Centri per l’Impiego di Sassuolo, Scandiano e Pavullo nel Frignano, ricevendo supporto e orientamento personalizzato.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, da effettuare compilando il form online disponibile al link: https://regioneer.it/Job4women oppure tramite QR code presente sul materiale promozionale o sul sito web del Comune di Fiorano Modenese.

Le partecipanti sono invitate a presentarsi con il proprio curriculum vitae, anche in formato digitale.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche attive del lavoro volte a sostenere l’occupazione femminile e a rafforzare il dialogo tra territorio e sistema produttivo.

Per informazioni: Centro per l’Impiego di Sassuolo, tel. 0536 988511, impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it, www.agenzialavoro.emr.it.