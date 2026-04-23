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Un parco sempre più a misura di bambini e famiglie, per chi ama trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta. Tante novità per il parco Baden Powell, oggetto di una profonda riqualificazione, che ha interessato i giochi, l’arredo e l’illuminazione.

Il sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi e l’assessore ai Lavori pubblici Matteo Ferrari hanno presentato gli interventi nell’evento di inaugurazione di sabato scorso, 18 aprile, animato dal Gruppo Scout Castelnuovo Rangone 1.

I principali cambiamenti riguardano l’area gioco 5-10 anni, allestita con nuove strutture ludiche realizzate in legno di robinia – materiale resistente e a bassa manutenzione –, la sostituzione di tutte le panchine del parco, la riattivazione del punto acqua, il potenziamento dell’illuminazione pubblica nella zona di via Pio Donati e l’installazione di una telecamera di sicurezza all’ingresso del parco.

Per chi fa sport all’aria aperta c’è la novità dell’area calisthenics, ideale per allenamenti a corpo libero, mentre per chi ama camminare (e non solo) è stata completata la manutenzione straordinaria di alcuni vialetti.

Una significativa rigenerazione dell’area, per la quale l’Amministrazione comunale ha investito complessivamente circa 100mila euro.

“Con grande soddisfazione – spiega il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi – abbiamo inaugurato il Parco Baden Powell riqualificato, uno spazio che torna finalmente a disposizione di tutti i cittadini, più bello, più moderno, più sicuro. Questo risultato non è frutto del lavoro di una sola parte, ma di un autentico gioco di squadra. Desidero ringraziare l’Assessorato ai Lavori Pubblici, i tecnici e gli operai comunali che con professionalità e impegno hanno reso possibile questo intervento, i consiglieri comunali per il contributo e il supporto, e i cittadini che con attenzione e partecipazione hanno accompagnato questo percorso. Restituire uno spazio verde significa restituire un luogo di incontro, di crescita e di vita quotidiana. Il nostro auspicio è che questo parco torni ad essere vissuto pienamente: dai bambini, dalle famiglie, dai giovani e da tutti i residenti, diventando ancora una volta un punto di riferimento per molti. Continueremo a lavorare insieme, con lo stesso spirito di collaborazione, per prenderci cura del nostro territorio e migliorare la qualità della vita a Castelnuovo”.

“Al parco Baden Powell – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici e ad Ambiente e Verde Matteo Ferrari – abbiamo fatto un intervento di riqualificazione davvero importante, penso in particolare all’installazione della nuova area giochi in robinia, ma anche alla realizzazione dell’area calisthenics, che dà l’opportunità di fare attività fisica all’aperto in maniera libera e gratuita. I parchi di Castelnuovo e Montale rappresentano un patrimonio che, con interventi come questo, vogliamo promuovere e valorizzare, a vantaggio delle famiglie e di tutta la comunità”.