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“I migliori auguri di buon lavoro a Gianpaolo Serpagli per questo nuovo incarico alla guida di Uir. La sua esperienza nel settore della logistica e dell’intermodalità rappresenta un elemento di solidità per accompagnare una fase decisiva per il futuro del sistema infrastrutturale e produttivo del Paese. Gli interporti svolgono un ruolo sempre più centrale nel garantire connessioni efficienti tra territori, imprese e mercati, contribuendo allo sviluppo economico e alla competitività del sistema Italia, anche in una prospettiva di sostenibilità ambientale e innovazione”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora regionale a Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, Irene Priolo, sull’elezione del nuovo presidente di Uir – Unione interporti riuniti, Gianpaolo Serpagli, presidente di Cepim – Interporto di Parma. La nomina è stata formalizzata a Roma nel corso dell’assemblea dei soci dell’associazione, che riunisce 26 interporti italiani.

“In un contesto segnato da profondi cambiamenti nei flussi logistici e nelle catene del valore, la sfida è rafforzare un sistema sempre più integrato, competitivo e sostenibile, capace di valorizzare il ruolo della rete interportuale lungo i corridoi logistici nazionali ed europei- affermano de Pascale e Priolo-. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per accompagnare la transizione ecologica, promuovere il trasporto ferroviario delle merci e ridurre l’impatto ambientale della mobilità. È su questo terreno che si misura la capacità di costruire una logistica moderna, efficiente e connessa ai territori. A Matteo Gasparato va un ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e per il contributo dato al consolidamento del ruolo degli interporti a livello nazionale. Come Regione continueremo a sostenere lo sviluppo di un sistema logistico integrato, capace di coniugare competitività, innovazione e sostenibilità”.