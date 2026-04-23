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Reggio Emilia ha vinto il Premio Europa 2026, conferito ogni anno dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa alla città più attiva nella promozione dell’ideale europeo. Come si legge nella motivazione, il premio è un riconoscimento a “Una città veramente europea, impegnata da anni a favore dell’Europa attraverso reti di città, contatti regolari con città gemellate ed eventi europei e internazionali. La sua rete di gemellaggi comprende 12 città e sette accordi internazionali. Nel 2025, la città ha partecipato a oltre 47 progetti europei e più di 2.000 studenti hanno preso parte a programmi di formazione europei, esperienze Erasmus+ e attività di mobilità.”

Oltre a Reggio Emilia, tra le finaliste di questa edizione 2026 c’erano le città di Augusta e Münster in Germania, di Ostrów Wielkopolski in Polonia, di Mollet del Vallès in Spagna e di Vinnytsia in Ucraina.

Il Premio d’Europa 2026, assegnato alla Città di Reggio Emilia si aggiunge ai riconoscimenti europei ricevuti negli scorsi anni, tra cui il Diploma europeo, la Bandiera d’Onore e la Targa d’Onore. Il Premio ha un importante significato perché riconosce il valore delle relazioni e l’impegno verso iniziative e attività a valenza internazionale realizzate nel 2025 dal Comune di Reggio Emilia, dalla Fondazione E35 in connessione con diversi enti partecipati e attori cittadini.

“In tempi in cui le parole guerra e conflitto riecheggiano quotidianamente sui media e nelle parole di tanti rappresentanti politici e il progetto europeo viene spesso messo fortemente in discussione – dice il sindaco Marco Massari -, questo premio ha un alto valore politico e simbolico perché testimonia l’importanza e il valore di continuare a costruire relazioni, dialoghi e ponti con altre città in Europa e nel mondo, per sviluppare insieme iniziative e percorsi. Oltre ad investire su gemellaggi e dialoghi internazionali, progetti a supporto della costruzione dell’Europa e progetti di cooperazione con paesi come il Mozambico, il Sudafrica, la Palestina e l’Ucraina, Reggio Emilia ogni anno continua a coinvolgere giovani in scambi e percorsi educativi sui valori della pace, del dialogo e dei pilastri fondamentali dell’Unione europea. Il premio è quindi un riconoscimento all’impegno storico di una città sulle politiche internazionali ed europee e al lavoro portato avanti quotidianamente dalla Fondazione E35 insieme a un sistema di enti partecipatori e attori cittadini che continuano ad investire nel dialogo e nelle collaborazioni internazionali”.

Il Premio d’Europa è stato istituito nel 1955 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) a Strasburgo, per ricompensare le città e i comuni che si sono particolarmente distinti nella promozione dell’ideale europeo: la riconciliazione e l’unione tra i popoli, la concordia e la solidarietà. Viene assegnato ogni anni a uno dei comuni dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, indipendentemente dalla loro dimensione o dal numero di abitanti.

Il Premio d’Europa riconosce le città e i comuni che si distinguono per il loro impegno a favore degli ideali europei, le loro attività di gemellaggio, gli scambi nel campo dell’istruzione, della cultura e dello sport, l’organizzazione di eventi europei, l’adesione a organizzazioni di comuni o di enti locali e le iniziative di solidarietà.

Oltre al riconoscimento, le città premiate ricevono inoltre un contributo di 20.000 euro per permettere ai giovani della città di visitare le istituzioni europee a Strasburgo.