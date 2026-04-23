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In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, il Comune di Formigine rinnova l’appuntamento con le celebrazioni ufficiali previste per sabato 25 aprile. La giornata prenderà il via alle 9 dalla piazza della Chiesa di Magreta, dove si svolgerà la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai caduti, accompagnata dalla benedizione alla presenza della Sindaca Elisa Parenti.

Successivamente, alle 9.30, il Parco del Castello ospiterà la celebrazione della Santa Messa, momento che precederà la partenza del corteo cittadino fissata per le 10.15. Durante il percorso, verranno deposte le corone d’alloro presso i ceppi della memoria, arricchite da letture selezionate dal Centro Documentazione Donna di Modena a cura delle Presidenti delle associazioni locali. La manifestazione culminerà in piazza della Repubblica con gli interventi conclusivi della Sindaca Elisa Parenti e dei referenti delle sezioni formiginesi di ANPI e ALPI. La cerimonia sarà scandita come ormai da tradizione dalle note della Wind Band del Liceo Musicale Sigonio di Modena. Al termine della parte istituzionale, l’appuntamento è presso la Polisportiva formiginese per il tradizionale “Pranzo della Resistenza” organizzato dall’ANPI, per il quale è richiesta la prenotazione al numero 348 7638888.

Parallelamente alle celebrazioni ufficiali, la giornata di sabato offrirà diverse attività dedicate alle famiglie e ai più piccoli. Dalle 10.30 alle 17.00, piazza Italia si trasformerà in un circuito all’aperto con “Baby Bike”, un evento dedicato al divertimento su due ruote per bambini dai 3 ai 12 anni. I partecipanti, muniti di bicicletta e casco, potranno cimentarsi in percorsi di gimkana e giochi di educazione stradale organizzati in collaborazione con la Polizia Stradale di Modena, con una merenda finale offerta a tutti i piccoli ciclisti. Per l’occasione, si potrà ammirare da vicino la Lamborghini in dotazione alla Polizia Stradale: una supercar ad alte prestazioni impiegata in compiti di massima urgenza, come il trasporto di organi e medicinali salvavita, oltre che per il pattugliamento autostradale.

L’approfondimento storico e culturale proseguirà nel pomeriggio presso il Castello di Formigine. Dalle 15 alle 19, l’atelier creativo “Il vento della Libertà” permetterà di costruire girandole colorate in un laboratorio gratuito con prenotazione consigliata. Questa attività verrà replicata anche domenica 26 aprile, giornata in cui il castello diventerà il palcoscenico per giochi d’ingegno e tradizioni in legno. L’appuntamento si inserisce nel progetto regionale “Domeniche detox”, volto a promuovere una pausa consapevole dalla tecnologia per riscoprire la socialità e il gioco all’aria aperta.

Sempre nel pomeriggio di sabato, infine, tra le 15.30 e le 16.30, sarà possibile partecipare alle visite guidate “Le torri di Formigine: memoria di guerra”. Il percorso, curato dalle guide museali e da Germana Romani dell’Associazione di Storia Locale E. Zanni, condurrà i visitatori alla scoperta della Torre del Castello e della Torre dell’Acquedotto. Prenotazioni: 059 416277 – castello@comune.formigine.mo.it.