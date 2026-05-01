Oggi poco prima delle 15:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Giacomo di Castiglione dei Pepoli in località Capannelle in soccorso di un uomo caduto in un dirupo.
Sul posto la squadra di Castiglione dei Pepoli, coadiuvata dal nucleo S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) di Bologna e dal Reparto Volo di Bologna.
L’uomo, caduto in crepaccio di circa 6 metri, è stato raggiunto dalle squadre e con tecniche speleo-alpinistiche, recuperato ed affidato ai sanitari, avendo riportato un probabile trauma al bacino. Sul posto anche il Soccorso Alpino e quello sanitario.