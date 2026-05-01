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Oggi poco prima delle 15:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Giacomo di Castiglione dei Pepoli in località Capannelle in soccorso di un uomo caduto in un dirupo.

​Sul posto la squadra di Castiglione dei Pepoli, coadiuvata dal nucleo S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) di Bologna e dal Reparto Volo di Bologna.

L’uomo, caduto in crepaccio di circa 6 metri, è stato raggiunto dalle squadre e con tecniche speleo-alpinistiche, recuperato ed affidato ai sanitari, avendo riportato un probabile trauma al bacino. Sul posto anche il Soccorso Alpino e quello sanitario.